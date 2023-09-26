Селюгин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селюгин Александр
Мать: Селюгина Пелагея
Рождение ребёнка
30.12.1937
Сын: Селюгин Михаил
Мать ребёнка: Селюгина Ольга
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селюгин Константин
Мать ребёнка: Селюгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Селюгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Селюгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Селюгина Ольга
Смерть
Неизвестно