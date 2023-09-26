Селюгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюгин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селюгин Александр

Мать: Селюгина Пелагея

Рождение ребёнка
30.12.1937

Сын: Селюгин Михаил

Мать ребёнка: Селюгина Ольга

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селюгин Константин

Мать ребёнка: Селюгина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Селюгина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Селюгина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Селюгина Ольга

Смерть
Неизвестно
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