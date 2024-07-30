Красных Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1887
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведерникова (Красных) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1909
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
19.10.1910
Сын: Красных Александр Павлович
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1912
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
24.11.1915
Дочь: Красных Нина Павловна
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1918
Дочь: Погорелова (Красных) Елена Павловна
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
29.04.1927
Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
1973