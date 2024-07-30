Красных Павел Максимович 17.09.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красных Павел Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1887

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887

Отец: Красных Максим Васильевич

Мать: Красных (Суетина) Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Игорь Максимович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова (Красных) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Жена: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Красных Евгений Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Красных Александр Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1912

Сын: Красных Виктор Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Красных Олег Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1915

Дочь: Красных Нина Павловна

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1918

Дочь: Погорелова (Красных) Елена Павловна

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Красных Борис Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
29.04.1927

Сын: Красных Михаил Павлович

Мать ребёнка: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
1973

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