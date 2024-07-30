Ведерникова (Красных) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Красных) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красных Павел Максимович

Мать: Красных (Овчинникова) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Николай Павлович

Отец ребёнка: Ведерников Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Павел

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1945

Сын: Ведерников Юрий Павлович

Отец ребёнка: Ведерников Павел

Смерть
Неизвестно

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