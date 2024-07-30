Ведерникова (Красных) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Николай Павлович
Отец ребёнка: Ведерников Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведерников Павел
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1945
Отец ребёнка: Ведерников Павел
Смерть
Неизвестно