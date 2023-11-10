Овчинникова (Красных) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1909
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
19.10.1910
Сын: Красных Александр Павлович
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
08.06.1912
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1915
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
28.05.1918
Дочь: Красных Елена Павловна
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
29.04.1927
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красных Ольга Павловна
Отец ребёнка: Красных Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975