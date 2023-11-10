Овчинникова (Красных) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Красных) Пелагея Андреевна

Овчинникова (Красных) Пелагея Андреевна

Место рождения

Толоконская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Толоконская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Красных Евгений Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Красных Александр Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
08.06.1912

Сын: Красных Виктор Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Красных Олег Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1915

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
28.05.1918

Дочь: Красных Елена Павловна

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Красных Борис Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
29.04.1927

Сын: Красных Михаил Павлович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Игорь Максимович

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красных Ольга Павловна

Отец ребёнка: Красных Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красных Павел Максимович

Смерть
1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close