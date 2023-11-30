Красных Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения29.04.1927
Дата смерти?.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1927
Рождение ребёнка
03.09.1955
Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1957
Сын: Красных Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Красных Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акаева Тамара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Советский проспект, д. 42
Смерть
?.11.1983