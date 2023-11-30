Красных Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасных Михаил Павлович

Красных Михаил Павлович

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

29.04.1927

Дата смерти

?.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1927

Отец: Красных Павел Максимович

Мать: Овчинникова Пелагея Андреевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
03.09.1955

Сын: Красных Олег Михайлович

Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Красных Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Красных Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Акаева Тамара Ивановна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акаева Тамара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
Советский проспект, д. 42
Смерть
?.11.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close