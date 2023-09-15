Красных (Швалева) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных (Швалева) Любовь Михайловна

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

12.09.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960

Отец: Красных Михаил Павлович

Мать: Акаева Тамара Ивановна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1983

Дочь: Старостина Евгения Вадимовна

Отец ребёнка: Старостин Вадим

Рождение ребёнка
?.11.1987

Сын: Швалев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Швалев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швалев Александр

Место жительства
Неизвестно
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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