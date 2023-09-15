Красных (Швалева) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960
Отец: Красных Михаил Павлович
Мать: Акаева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1983
Дочь: Старостина Евгения Вадимовна
Отец ребёнка: Старостин Вадим
Рождение ребёнка
?.11.1987
Сын: Швалев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Швалев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швалев Александр
Место жительства
Неизвестно
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно