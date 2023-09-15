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Красных Олег Павлович
Красных Олег Павлович
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Место рождения
Ленва
, Соликамский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1914
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Красных Павел Максимович
1887 г.р.
Мать
Овчинникова (Красных) Пелагея Андреевна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Красных Павел Максимович
Мать:
Овчинникова Пелагея Андреевна
Ленва
, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
1943
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