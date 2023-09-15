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Красных Олег Павлович

Место рождения

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Красных Павел Максимович

Мать: Овчинникова Пелагея Андреевна

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
1943
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