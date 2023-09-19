Красных Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1912

Отец: Красных Павел Максимович

Мать: Овчинникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиля Борисовна

Мать ребёнка: Мария (Маруся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Мария (Маруся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красных Борис Викторович

Мать ребёнка: Мария (Маруся)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Маруся)

Смерть
Неизвестно
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