Красных Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиля Борисовна
Мать ребёнка: Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Мария (Маруся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария (Маруся)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Маруся)
Смерть
Неизвестно