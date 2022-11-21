Гром Давид Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1796
Дата смерти30.03.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1796
Отец: Гром Матвей
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гром Иван Давидович
Мать ребёнка: (Гром) Милания
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гром Тихон Давидович
Мать ребёнка: (Гром) Милания
515 запись
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: (Гром) Милания
Рождение ребёнка
?.01.1832
Дочь: (Гром) Улияна Давидовна
Мать ребёнка: (Гром) Милания
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7H-W1RY
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: (Гром) Милания
Смерть
30.03.1856
По старости лет