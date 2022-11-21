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Гром Давид Матвеевич

Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

05.07.1796

Дата смерти

30.03.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1796

Отец: Гром Матвей

Мать: Анна

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гром Иван Давидович

Мать ребёнка: (Гром) Милания

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гром Тихон Давидович

Мать ребёнка: (Гром) Милания

515 запись
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гром Дмитрий Давидович

Мать ребёнка: (Гром) Милания

Рождение ребёнка
?.01.1832

Дочь: (Гром) Улияна Давидовна

Мать ребёнка: (Гром) Милания

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7H-W1RY
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гром Матвей Давидович

Мать ребёнка: (Гром) Милания

Смерть
30.03.1856
По старости лет

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