Гром Дмитрий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гром Давид Матвеевич
Мать: Милания
Рождение ребёнка
09.12.1846
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.09.1849
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.07.1852
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1859
Дочь: Марфина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.05.1863
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.09.1876
Мать ребёнка: Акилина Потаповна (Васильевна)
Смерть
Неизвестно