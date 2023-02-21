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Гром Дмитрий Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гром Давид Матвеевич

Мать: Милания

Рождение ребёнка
09.12.1846

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1849

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Гром Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1859

Дочь: Марфина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
29.05.1863

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.09.1876

Сын: Гром Кадрат Дмитриевич

Мать ребёнка: Акилина Потаповна (Васильевна)

Смерть
Неизвестно
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