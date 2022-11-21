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Гром Тихон Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гром Давид Матвеевич

Мать: (Гром) Милания

515 запись
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гром) Мариамна Тихоновна

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Рождение ребёнка
24.09.1856

Дочь: (Гром) Фёкла Тихоновна

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Гром Федосей Тихонович

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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