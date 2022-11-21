Гром Тихон Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гром Давид Матвеевич
Мать: (Гром) Милания
515 запись
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гром) Мариамна Тихоновна
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
24.09.1856
Дочь: (Гром) Фёкла Тихоновна
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
14.08.1861
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно