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Гром Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.07.1796

Сын: Гром Давид Матвеевич

Мать ребёнка: Анна

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1803

Сын: Гром Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гром Леонтий Матвеевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
27.09.1810

Дочь: Евфросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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