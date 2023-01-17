Гром Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1796
Сын: Гром Давид Матвеевич
Мать ребёнка: Анна
Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1803
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
27.09.1810
Дочь: Евфросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно