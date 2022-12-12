Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1796

Сын: Гром Давид Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей

Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1803

Сын: Гром Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гром Леонтий Матвеевич

Отец ребёнка: Гром Матвей

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей

Рождение ребёнка
27.09.1810

Дочь: Евфросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Гром Матвей

Смерть
Неизвестно
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