Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1796
Сын: Гром Давид Матвеевич
Отец ребёнка: Гром Матвей
Текуча, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1803
Отец ребёнка: Гром Матвей
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Гром Матвей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей
Рождение ребёнка
27.09.1810
Дочь: Евфросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Гром Матвей
Смерть
Неизвестно