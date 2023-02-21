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Гром Леонтий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гром Матвей

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Леонтиевна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гром Корнилий Леонтиевич

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анастасия Леонтиевна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гром Исосиф Леонтиевич

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гром Ефрем Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гром Ефрем Леонтиевич

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Гром Пантелеймон Леонтьевич

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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