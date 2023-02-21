Гром Леонтий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гром Матвей
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Леонтиевна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Год рождения приблизительный
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анастасия Леонтиевна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.07.1845
Сын: Гром Пантелеймон Леонтьевич
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно