Гром Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1803
Отец: Гром Матвей
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гром Иван Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
11.07.1844
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
04.03.1847
Мать ребёнка: Параскева Гавриловна
Смерть
Неизвестно