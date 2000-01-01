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Гром Василий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1803

Отец: Гром Матвей

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гром Иван Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 женился в возрасте 26.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Год рождения приблизительный.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
11.07.1844

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
04.03.1847

Сын: Гром Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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