Гром Иван Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром Иван Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гром Давид Матвеевич

Мать: Милания

Смерть
Неизвестно
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