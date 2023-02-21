(Гром) Милания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гром Иван Давидович
Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гром Тихон Давидович
Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич
515 запись
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич
Рождение ребёнка
?.01.1832
Дочь: Улияна Давидовна
Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7H-W1RY
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич
Смерть
Неизвестно