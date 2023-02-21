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(Гром) Милания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гром Иван Давидович

Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гром Тихон Давидович

Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич

515 запись
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гром Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич

Рождение ребёнка
?.01.1832

Дочь: Улияна Давидовна

Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7H-W1RY
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гром Матвей Давидович

Отец ребёнка: Гром Давид Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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