Морозова (Барабанова?) Ольга Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти01.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.12.1923
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Рождение ребёнка
25.08.1928
Сын: Морозов Виталий (Виктор) Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Рождение ребёнка
06.12.1930
Сын: Морозов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Аршинова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович
Смерть
01.09.1971