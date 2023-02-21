Морозова (Барабанова?) Ольга Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Барабанова?) Ольга Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.12.1923

Сын: Морозов Иван Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
06.12.1930

Сын: Морозов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Аршинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Егорович

Смерть
01.09.1971
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