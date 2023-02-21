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Морозов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

11.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Морозов Егор Васильевич

Мать: Морозова Екатерина

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
27.12.1923

Сын: Морозов Иван Иванович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
06.12.1930

Сын: Морозов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Аршинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иванович

Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ольга Гордеевна

Смерть
11.01.1953
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