Морозов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти11.01.1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Морозов Егор Васильевич
Мать: Морозова Екатерина
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
27.12.1923
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
25.08.1928
Сын: Морозов Виталий (Виктор) Иванович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
06.12.1930
Сын: Морозов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Аршинова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иванович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Ольга Гордеевна
Смерть
11.01.1953