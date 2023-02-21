(Морозова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти30.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Морозов Иван Егорович
Мать: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
16.05.1943
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
14.06.1946
Дочь: Турченович Галина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Саратовская обл. совх. №592
Работа или профессия
Неизвестно
Комбайнер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
30.08.1956
Попала под трактор.