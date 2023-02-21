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(Морозова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

30.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Морозов Иван Егорович

Мать: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
16.05.1943

Сын: Морозов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
14.06.1946

Дочь: Турченович Галина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Саратовская обл. совх. №592
Работа или профессия
Неизвестно
Комбайнер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
30.08.1956
Попала под трактор.
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