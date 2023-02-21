Турченович (Морозова) Галина Васильевна
Место рожденияСаратовская обл. совх. №592
Дата рождения14.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1946
Отец: Василий
Мать: Валентина Ивановна
Саратовская обл. совх. №592
Рождение ребёнка
31.10.1978
Дочь: Турченович Инга Владимировна
Отец ребёнка: Турченович Владимир Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог (Детский лагерь)
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно