Турченович (Морозова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турченович (Морозова) Галина Васильевна

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Место рождения

Саратовская обл. совх. №592

Дата рождения

14.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1946

Отец: Василий

Мать: Валентина Ивановна

Саратовская обл. совх. №592
Рождение ребёнка
31.10.1978

Дочь: Турченович Инга Владимировна

Отец ребёнка: Турченович Владимир Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог (Детский лагерь)
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно
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