Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1943

Сын: Морозов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1946

Дочь: Турченович Галина Васильевна

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Саратовская обл. совх. №592
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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