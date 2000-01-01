Аршинова (Морозова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Морозова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Морозов Иван Егорович

Мать: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Аршинов Василий

Рождение ребёнка
12.04.1962

Дочь: Чуенкова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Аршинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Василий

Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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