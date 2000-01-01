Аршинова (Морозова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Морозов Иван Егорович
Мать: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
22.02.1957
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Аршинов Василий
Рождение ребёнка
12.04.1962
Дочь: Чуенкова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Аршинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аршинов Василий
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно