Аршинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1957
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Аршинова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1962
Дочь: Чуенкова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Аршинова Любовь Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аршинова Любовь Ивановна