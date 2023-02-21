Аршинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Аршинова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1962

Дочь: Чуенкова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Аршинова Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Любовь Ивановна

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