(Аршинова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1957
Отец: Аршинов Василий
Мать: Аршинова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1978
Сын: Кару Айвар ?
Отец ребёнка: Кару Энно
Эстония
Рождение ребёнка
21.10.1987
Сын: Кару Артур ?
Отец ребёнка: Кару Энно
Эстония
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кару Энно
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно