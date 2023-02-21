(Аршинова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аршинова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1957

Отец: Аршинов Василий

Мать: Аршинова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1978

Сын: Кару Айвар ?

Отец ребёнка: Кару Энно

Эстония
Рождение ребёнка
21.10.1987

Сын: Кару Артур ?

Отец ребёнка: Кару Энно

Эстония
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кару Энно

Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно
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