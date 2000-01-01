Кару Энно
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1978
Сын: Кару Айвар ?
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Эстония
Рождение ребёнка
21.10.1987
Сын: Кару Артур ?
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Эстония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно