Кару Энно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кару Энно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1978

Сын: Кару Айвар ?

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Эстония
Рождение ребёнка
21.10.1987

Сын: Кару Артур ?

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Эстония
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Эстония, г. Нарва
Место жительства
Неизвестно
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