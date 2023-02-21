Морозов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1923
Дата смерти22.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923
Отец: Морозов Иван Егорович
Мать: Морозова Ольга Гордеевна
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
02.08.1956
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Елизавета Николаевна
Смерть
22.06.1968