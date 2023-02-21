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Морозов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1923

Дата смерти

22.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1923

Отец: Морозов Иван Егорович

Мать: Морозова Ольга Гордеевна

Бракосочетание
1949

Жена: Морозова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Морозов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Елизавета Николаевна

Смерть
22.06.1968
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