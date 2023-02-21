Морозов Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956
Бракосочетание
29.09.1977
п.Ужава,Вентспилского р-на,Латвия
Рождение ребёнка
18.05.1978
Мать ребёнка: Морозова Елена Валентиновна
Бракосочетание
01.02.1986
г.Воронеж
Рождение ребёнка
25.10.1986
Дочь: Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1988
Дочь: Лада Витальевна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно