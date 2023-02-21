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Морозов Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956

Отец: Морозов Иван Иванович

Мать: Морозова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
29.09.1977

Жена: Морозова Елена Валентиновна

п.Ужава,Вентспилского р-на,Латвия
Рождение ребёнка
18.05.1978

Сын: Морозов Павел Витальевич

Мать ребёнка: Морозова Елена Валентиновна

Бракосочетание
01.02.1986

Жена: Морозова Наталья Ивановна

г.Воронеж
Рождение ребёнка
25.10.1986

Дочь: Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1988

Дочь: Лада Витальевна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно
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