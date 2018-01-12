Морозов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1976
Дочь: Алена Валерьевна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1982
Дочь: Петрова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно