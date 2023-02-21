Морозова (Егорова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Егорова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1976

Дочь: Алена Валерьевна

Отец ребёнка: Морозов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1982

Дочь: Петрова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Морозов Валерий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Валерий Иванович

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