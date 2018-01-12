Морозова (Дронова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Дронова) Елизавета Николаевна

Морозова (Дронова) Елизавета Николаевна

avatar

Место рождения

с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.

Дата рождения

12.10.1927

Дата смерти

12.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927

Отец: Дронов Николай Яковлевич

Мать: Дронова Анисья Никитична

с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Бракосочетание
1949

Муж: Морозов Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Морозов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close