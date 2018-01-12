Морозова (Дронова) Елизавета Николаевна
Место рожденияс.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Дата рождения12.10.1927
Дата смерти12.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927
Отец: Дронов Николай Яковлевич
Мать: Дронова Анисья Никитична
с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
02.08.1956
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.2018