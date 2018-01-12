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Дронов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1881

Дата смерти

20.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бирюкова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Лыжина Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Недешева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: Морозова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Анисья Никитична

Смерть
20.06.1940
с.Синенькое,Ворошиловского р-на Саратовской обл.
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