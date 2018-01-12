Дронов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1881
Дата смерти20.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бирюкова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Лыжина Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Недешева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Морозова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дронова Анисья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Анисья Никитична
Смерть
20.06.1940
с.Синенькое,Ворошиловского р-на Саратовской обл.