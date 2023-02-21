Лыжина (Дронова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыжина (Дронова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911

Отец: Дронов Николай Яковлевич

Мать: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лыжина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Лыжин Лев Петрович

Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1939

Сын: Лыжин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыжин (дронов) Петр Николаевич

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