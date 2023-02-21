Лыжина (Дронова) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911
Отец: Дронов Николай Яковлевич
Мать: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лыжина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Лыжин Лев Петрович
Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1939
Отец ребёнка: Лыжин (дронов) Петр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно