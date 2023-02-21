Дронова (Бирюкова) Анисья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Бирюкова) Анисья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1881

Дата смерти

06.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1881

Отец: не указан

Мать: Бирюкова Прасковия Никитична

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бирюкова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Лыжина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Недешева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: Морозова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич

Смерть
06.11.1957
ст.Безымянная
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