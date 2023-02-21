Дронова (Бирюкова) Анисья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1881
Дата смерти06.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1881
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бирюкова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Лыжина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Недешева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Морозова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
с.Ал-Гай Новоузенского р-на,Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дронов Николай Яковлевич
Смерть
06.11.1957
ст.Безымянная