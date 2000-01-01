Бирюкова (Дронова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Дронов Николай Яковлевич
Мать: Дронова Анисья Никитична
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бирюков Николай Никанорович
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бирюков Владимир Никанорович
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Никаноровна
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Рождение ребёнка
20.07.1937
Дочь: Истомина Валентина Никаноровна
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Виктор Никанорович
Отец ребёнка: Бирюков Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Никанор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1971
Одесса,2 кладбище