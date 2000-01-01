Бирюкова (Дронова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Дронова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дронов Николай Яковлевич

Мать: Дронова Анисья Никитична

Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бирюков Николай Никанорович

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бирюков Владимир Никанорович

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Никаноровна

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Рождение ребёнка
20.07.1937

Дочь: Истомина Валентина Никаноровна

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Виктор Никанорович

Отец ребёнка: Бирюков Никанор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Никанор

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1971
Одесса,2 кладбище
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