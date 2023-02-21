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Бирюков Владимир Никанорович
Бирюков Владимир Никанорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Мужской
Отец
Бирюков Никанор
Мать
Бирюкова (Дронова) Евдокия Николаевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Бирюков Никанор
Мать:
Бирюкова Евдокия Николаевна
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