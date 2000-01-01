Бирюков Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бирюков Николай Никанорович
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бирюков Владимир Никанорович
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Никаноровна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1937
Дочь: Истомина Валентина Никаноровна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Виктор Никанорович
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937