Бирюков Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Никанор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бирюков Николай Никанорович

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бирюков Владимир Никанорович

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Никаноровна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
20.07.1937

Дочь: Истомина Валентина Никаноровна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Виктор Никанорович

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Евдокия Николаевна

Смерть
1937
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