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Морозов Виталий (Виктор) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1928

Дата смерти

30.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928

Отец: Морозов Иван Егорович

Мать: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
02.05.1958

Дочь: Горбушкина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Морозова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Морозова Мария Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный-моряк
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл.,г.Балтийск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Егоровна

Смерть
30.11.1980
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