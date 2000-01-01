Морозов Виталий (Виктор) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1928
Дата смерти30.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1928
Отец: Морозов Иван Егорович
Мать: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
02.05.1958
Дочь: Горбушкина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Морозова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мария Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный-моряк
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл.,г.Балтийск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мария Егоровна
Смерть
30.11.1980