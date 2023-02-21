Морозова (Лысова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1958
Дочь: Горбушкина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Морозов Виталий (Виктор) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калининград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Виталий (Виктор) Иванович