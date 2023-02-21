Морозова (Лысова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Лысова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1928

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1958

Дочь: Горбушкина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Место жительства
Неизвестно
Калининград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Игорь Викторович

Отец ребёнка: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

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