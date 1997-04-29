Морозов Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Игорь Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Мать: Морозова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1983

Дочь: Вайзенфельд Марина Игоревна

Мать ребёнка: Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.1985

Сын: Морозов Виктор Игоревич

Мать ребёнка: Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
29.04.1997

Дочь: Александра Игоревна

Мать ребёнка: Морозова Светлана Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Калининград
Место жительства
Неизвестно
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