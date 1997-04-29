Морозов Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1983
Дочь: Вайзенфельд Марина Игоревна
Мать ребёнка: Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1985
Мать ребёнка: Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
29.04.1997
Дочь: Александра Игоревна
Мать ребёнка: Морозова Светлана Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Калининград
Место жительства
Неизвестно