Горбушкина (Морозова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958
Рождение ребёнка
26.05.1979
Сын: Горбушкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Горбушкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Горбушкин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Горбушкин Владимир Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
г. Пионерский
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл,г.Пионерский