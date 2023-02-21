Горбушкина (Морозова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушкина (Морозова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958

Отец: Морозов Виталий (Виктор) Иванович

Мать: Морозова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
26.05.1979

Сын: Горбушкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Горбушкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Горбушкин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Горбушкин Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
г. Пионерский
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл,г.Пионерский
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