Морозов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930
Отец: Морозов Иван Егорович
Мать: Морозова Ольга Гордеевна
Рождение ребёнка
16.01.1956
Сын: Морозов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1957
Дочь: Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Дмитриевна