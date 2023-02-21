Морозов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930

Отец: Морозов Иван Егорович

Мать: Морозова Ольга Гордеевна

Рождение ребёнка
16.01.1956

Сын: Морозов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1957

Дочь: Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Дмитриевна

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