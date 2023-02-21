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Морозов Вячеслав Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1956

Отец: Морозов Анатолий Иванович

Мать: Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.06.1986

Сын: Морозов Антон Вячеславович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Украина, г. Львов
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

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