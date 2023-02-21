Морозов Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1956
Отец: Морозов Анатолий Иванович
Мать: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.06.1986
Сын: Морозов Антон Вячеславович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Украина, г. Львов
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна