(Морозова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1931
Дата смерти09.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1956
Сын: Морозов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Морозов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1957
Дочь: Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Морозов Анатолий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2008
Украина, г. Львов