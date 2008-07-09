(Морозова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1931

Дата смерти

09.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1956

Сын: Морозов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1957

Дочь: Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Морозов Анатолий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Львов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Анатолий Иванович

Смерть
09.07.2008
Украина, г. Львов
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