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Прокопец Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

04.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокопец Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Прокопец Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прокопцов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Прокопец Платон Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прокопец Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Михаил Яковлевич

Смерть
04.03.1939
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: старческий паралич
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