Прокопец Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти04.03.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1869
Сын: Прокопец Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Прокопец Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Прокопцов Яков Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Прокопец Платон Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Прокопец Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Прокопец Михаил Яковлевич
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1939
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: старческий паралич