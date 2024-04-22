Прокопец Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти01.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Место жительства
1893
из Полтавской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911
Сын: Прокопцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокопец Анна Тимофеевна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
14.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопец Анна Тимофеевна
Курская область, Оскольский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопец Анна Тимофеевна
Смерть
01.09.1969
Общий атеросклероз