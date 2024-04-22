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Прокопец Дмитрий Михайлович

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

01.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Прокопец Михаил Яковлевич

Мать: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Место жительства
1893
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Полтавской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911

Сын: Прокопцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокопец Анна Тимофеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
14.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопец Анна Тимофеевна

Курская область, Оскольский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Анна Тимофеевна

Смерть
01.09.1969
Общий атеросклероз
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