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Прокопец Михаил Яковлевич

Место рождения

Самары, Полтавська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Прокопец Яков

Мать: не указана

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Прокопец Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Прокопец Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прокопцов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Прокопец Платон Михайлович

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прокопец Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Самары, Полтавська область
Место жительства
1893
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Полтавской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Варвара Андреевна

Смерть
25.02.1918
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
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