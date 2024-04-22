Прокопец Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти25.02.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Прокопец Яков
Рождение ребёнка
1869
Сын: Прокопец Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Прокопец Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Прокопцов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Прокопец Платон Михайлович
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Прокопец Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Место жительства
1893
из Полтавской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Прокопец Варвара Андреевна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1918