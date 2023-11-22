Прокопец (Смехнова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти13.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Смехнов Тимофей Ильич
Мать: Смехнова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
13.02.1911
Сын: Прокопцев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокопец Дмитрий Михайлович
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
14.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопец Дмитрий Михайлович
Курская область, Оскольский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1953