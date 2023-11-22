Прокопец (Смехнова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Смехнова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

13.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Смехнов Тимофей Ильич

Мать: Смехнова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
13.02.1911

Сын: Прокопцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокопец Дмитрий Михайлович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопца Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Рождение ребёнка
14.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопец Дмитрий Михайлович

Курская область, Оскольский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Дмитрий Михайлович

Смерть
13.03.1953
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