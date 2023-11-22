Смехнова (Каменева) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Каменев Алексей
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Прокопец Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Смехнов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Василенко Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Смехнов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Глухова Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
03.07.1906
Сын: Смехнов Митрофан Тимофеевич
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
21.06.1909
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
30.03.1912
Дочь: Никифорова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1916
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно