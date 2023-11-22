Смехнова (Каменева) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнова (Каменева) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Каменев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Прокопец Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Смехнов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Василенко Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Смехнов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Глухова Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1906

Сын: Смехнов Митрофан Тимофеевич

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Смехнов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.03.1912

Дочь: Никифорова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Рождение ребёнка
28.08.1916

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Смехнов Тимофей Ильич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смехнов Тимофей Ильич

Смерть
Неизвестно
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