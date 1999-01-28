Прокопцев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопцев Иван Дмитриевич

Прокопцев Иван Дмитриевич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.02.1911

Дата смерти

28.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911

Отец: Прокопец Дмитрий Михайлович

Мать: Прокопец Анна Тимофеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Прокопцова Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
1928

Жена: Прокопцева Анна Андреевна

Военная служба
Между ?.12.1933 и 1936
Дальневосточный федеральный округ, Россия
103 сп 99 сд, ЭГ 17 ДВФ
Рождение ребёнка
31.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
18.06.1940

Дочь: Шарыгина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Военная служба
Между 1941 и 23.06.1946
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
гв. мл. лейт. призван Локтевским РВК Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
28.01.1999
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close