Прокопцев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1911
Дата смерти28.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прокопцова Михаила Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 76-77
Бракосочетание
1928
Военная служба
Между ?.12.1933 и 1936
Дальневосточный федеральный округ, Россия
103 сп 99 сд, ЭГ 17 ДВФ
Рождение ребёнка
31.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.1940
Дочь: Шарыгина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна
Военная служба
Между 1941 и 23.06.1946
гв. мл. лейт. призван Локтевским РВК Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопцева Анна Андреевна
Смерть
28.01.1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно